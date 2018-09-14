Сотрудникам «Джалал-Абадэлектро» вновь не платят зарплату

Сотрудникам «Джалал-Абадэлектро» вновь не выплачивают зарплату. Об этом они сообщили 24.kg.

Зарплату задерживают третий месяц. «Обращались к руководству, но, к сожалению, реакции нет. За июнь дали по частям, а за июль и август — ничего. Глава компании угрожает проверками, если мы будем жаловаться», — рассказали сотрудники предприятия.

Это не первый случай задержки зарплаты в «Джалал-Абадэлектро». В начале года сотрудники уже обращались с аналогичной жалобой. Им задержали зарплату за декабрь и январь. Причиной стали неплатежи бюджетных организаций, которые за январь возросли на 37 миллионов сомов. Общий долг потребителей «Джалал-Абадэлектро» достиг 54 миллионов сомов.