В ОАО «Джалал-Абадэлектро» рассказали, почему задерживают зарплату сотрудникам

В ОАО «Джалал-Абадэлектро» ИА «24.kg» рассказали, почему задерживают зарплату сотрудникам.

По данным пресс-службы компании, основным и единственным источником формирования средств на выплату заработной платы являются деньги, поступившие от абонентов за потребленную электроэнергию.

Причиной ситуации с отсрочкой выплаты зарплаты являются неплатежи бюджетных организаций, которые за январь возросли на 37 миллионов сомов. Общий долг достиг 54 миллионов сомов. пресс-служба «Джалал-Абадэлектро»

С учетом финансовых возможностей выплата начисленных сумм за декабрь 2017 года будет производиться с сегодняшнего дня.

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