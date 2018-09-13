Гибель «Миссис мира». Суд приговорил виновника ДТП к 10 годам колонии-поселения

Иссык-Кульский районный суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла «Миссис мира» Сания Шакирова. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

По данным прокуратуры, суд признал Чингиза Кондурбаева виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«По статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения» суд приговорил Чингиза Кондурбаева к девяти годам лишения свободы. По этой же статье в части оставления места ДТП его приговорили к семи годам лишения свободы. В совокупности суд вынес приговор о 10 годах лишения свободы. Подсудимый будет отбывать наказание в колонии-поселении», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевших о выплате морального ущерба. Приговором суда Чингиз Кондурбаев должен выплатить семье погибшей два миллиона сомов.

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.