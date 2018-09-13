ГКНБ отказал в госпитализации Жанторо Сатыбалдиева

Врачи военно-медицинской части ГКНБ не видят необходимости в госпитализации экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. Об этом 24.kg сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов, ссылаясь на официальный ответ госкомитета, полученный представителями центра и адвокатами арестованного.

По его словам, Жанторо Сатыбалдиев находится под постоянным медицинским наблюдением, и нет надобности переводить его в стационар.

«То есть нам отказали, несмотря на постоянные жалобы подследственного, требования юристов о проведении комплексного медицинского обследования и заключение нашего кардиолога. Жанторо Сатыбалдиев останется в СИЗО ГКНБ», — сказал Нурдин Сулайманов.

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Экс-премьер-министра заключили в СИЗО по решению суда 20 июня. Адвокаты обжаловали меру пресечения в вышестоящей инстанции, но бывший чиновник остался под стражей.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся еще один бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем предъявлены обвинения в коррупции.