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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (175)

Врачи настаивают на госпитализации арестованного Жанторо Сатыбалдиева

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, находящийся под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, нуждается в срочной госпитализации. Об этом 24.kg сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, Жанторо Сатыбалдиева обследовал привлеченный представителями центра кардиолог. Он заключил, что подследственный нуждается в стационарном лечении.

«Необходимые документы мы направили в администрацию СИЗО для рассмотрения. Еще приложили письменное обращение родственников, которые указывают, что Жанторо Сатыбалдиев страдает сердечным недомоганием с юности. У него это наследственное», — отметил Нурдин Сулайманов.

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Экс-премьер-министра заключили в СИЗО по решению суда 20 июня. Адвокаты обжаловали меру пресечения в вышестоящей инстанции, но бывший чиновник остался под стражей.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся еще один бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем предъявлены обвинения в коррупции.
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