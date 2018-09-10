17:22
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Общество

Школы «Сапата» построены на деньги налогоплательщиков Турции

Школы «Сапата» построены на деньги налогоплательщиков Турции. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.

Комментируя деятельность школ, посол отметил, что речь идет не о закрытии, а о передаче.

Школы бывшего образовательного учреждения «Себат» в Кыргызстане построены на деньги турецких налогоплательщиков. Поэтому мы считаем, что они должны быть возвращены государству и перейти на баланс фонда «Маариф».

Женгиз Камил Фырат

В то же время Женгиз Камил Фырат сообщил, что фонд «Маариф» намерен построить и свои школы. Первое учреждение «Маарифа» появится в городе Бишкеке.

«Школы «Маарифа» будут открыты и в регионах Кыргызстана. Отмечу, что образовательные учреждения будут работать в рамках законов под контролем Министерства образования КР на примере Кыргызско-Турецкого университета «Манас», — сообщил он.
Ссылка:
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан Анкара менен «Сапат» боюнча сүйлөшүүгө даяр
«Сапат» билим берүү мектеби жабылбайт
Какой привет... Чиновники отреагировали на заявление турецких коллег о «Себате»
Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию
Түркия «Сапат» билим берүү мекемесинин окуучуларын өлкөгө киргизбейт
Таластык окуучу Англиядагы олимпиадада күмүш медаль алды
Турция удовлетворена изменением учредительного состава «Себата»
Минобразования Кыргызстана не назначало ректора Университета «Ала-Тоо»
Кыргызско-турецкие лицеи «Себат» переименовали в «Сапат»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom