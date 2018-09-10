Школы «Сапата» построены на деньги налогоплательщиков Турции. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.

Комментируя деятельность школ, посол отметил, что речь идет не о закрытии, а о передаче.

Школы бывшего образовательного учреждения «Себат» в Кыргызстане построены на деньги турецких налогоплательщиков. Поэтому мы считаем, что они должны быть возвращены государству и перейти на баланс фонда «Маариф». Женгиз Камил Фырат

В то же время Женгиз Камил Фырат сообщил, что фонд «Маариф» намерен построить и свои школы. Первое учреждение «Маарифа» появится в городе Бишкеке.

«Школы «Маарифа» будут открыты и в регионах Кыргызстана. Отмечу, что образовательные учреждения будут работать в рамках законов под контролем Министерства образования КР на примере Кыргызско-Турецкого университета «Манас», — сообщил он.