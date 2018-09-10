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Общество

В Кыргызстане стартовала кампания «100 дней против торговли людьми»

В Кыргызстане стартовала кампания «100 дней против торговли людьми». Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Это национальная инициатива по повышению осведомленности населения о проблемах торговли людьми и нерегулируемой миграции в Кыргызстане, которая пройдет с 10 сентября по 10 декабря под лозунгом «Молодежь поддерживает».

Кампания направлена на информирование населения о рисках торговли людьми и нерегулируемой миграции, которые включают в себя вопросы трудовой и сексуальной эксплуатации, детских и принудительных браков, наихудших форм детского труда и насилия в отношении женщин и девочек, сообщили в пресс-службе.
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