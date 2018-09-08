Путеводитель по городам Кыргызстана. Исфана

Фото из Интернета. Улица Исфаны

Исторически Исфана была узбекским поселением, но вошла в состав суверенного Кыргызстана. При делении Туркестанской Автономной ССР она стала частью Кара-Киргизской автономной области, которую позже преобразовали в Киргизскую АССР. Городом Исфана стала 17 лет назад.

Как добраться

Фото из Интернета. Трасса Ош - Исфана

Аэропорт Исфаны принимает только внутренние авиарейсы из Бишкека два раза в неделю. Он расположен в трех километрах от города.

Ближайшая железнодорожная станция в 45 километрах в поселке городского типа Пролетарске Согдийской области Таджикистана. В городе есть автовокзал, откуда можно добраться в другие регионы страны и соседние республики.

От Бишкека до Исфаны 960 километров . Время в пути на машине займет 20 часов.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Исфаны

В Исфане три музея – исторический, Исхака Раззакова и Славы. Многие экспонаты и документы из музея Исхака Раззакова перевезли в Бишкек в его дом-музей на улице Чуйкова.

Парк имени Самата Садыкова единственный в городе. Он назван в честь Героя Советского Союза, получившего высокую награду посмертно.

Фото из Интернета. Герой Советского Союза Самат Садыков

Из наградного листа, подписанного командиром 16-го гвардейского кавалерийского полка:

«…За время боев только в нашем полку Садыковым уничтожено до 300 немцев, в том числе 2 майора и до 15 других офицеров, подбито 12 и сожжено 7 автомашин, уничтожено 10 огневых точек.

В боях на территории Польши за город Бромберг Садыков, установив пулемет на насыпи железной дороги на фланге взвода, и когда немцы были выбиты из дома и бросились бежать, скосил 15 человек. После этого, ведя огонь по огневым точкам противника, подавил 3 тяжелых, 5 легких пулеметов и уничтожил до 30 немцев. Будучи ранен в голову, продолжал вести огонь до конца боя…»

На фронт из Исфаны ушел 571 житель, из них 385 погибли.

Фото из Интернета. Вид на город

По одним источникам, название города происходит от согдийского слова «аспанакент», означающего «земля лошадей». До IX века Исфана была известна как Асбаникат. Начиная с XII-XIII веков, название города постепенно менялось - Асбани, Аспана, Асвона, Исвона и, наконец, Исфана.

В городе есть Узбекский культурный центр, который почти перестал работать после межэтнических столкновений в 2010 году на юге Кыргызстана.

На главной площади Исфаны, как и во многих городах Кыргызстана, ранее стоял памятник Ленину. На его месте установлен памятник первому секретарю ЦК Компартии Киргизии Исхаку Раззакову.

Фото из Интернета. Памятник Исхаку Раззакову

В 2010 году местные жители предлагали переименовать город и назвать его в честь Раззакова.

Лейлекский район Баткенской области облюбовали белые аисты, занесенные в Красную книгу. Они строят гнезда на линиях электропередачи.

Фото из Интернета. Аисты

Краснокнижных барсов, беркутов, рысей можно встретить в национальной парковой зоне «Саркет». Заповедник занимает 40 тысяч гектаров. Парк богат густыми арчовыми лесами, которые окружают пять озер. Для туристов в парке разбили небольшое юрточное поселение.

По легенде, из одного озера ночью выходит белая лошадь. Местные жители уверяют, что это последнее место, куда дошел Александр Македонский, но проиграл горному народу тиграхаутам. Где-то в горах установлена каменная плита с надписью на греческом «Александрия Эсхата», что переводится, как «здесь заканчивается Александрия». Официально это название закреплено за Худжантом в Таджикистане.

Расстояние от Исфаны до Худжанта не столь велико – 200 километров , а заповедник расположен на кыргызско-таджикской границе.

Что привезти

Фото из Интернета. Лейлекские ковры

Лейлек является родиной ковроделия. Кыргызские традиции этого ремесла представлены войлочными, ворсовыми и безворсовыми коврами. Ковры из Лейлека отличаются геометрическим рисунком и яркой цветовой гаммой. Для получения красок мастерицы применяют натуральное сырье, такое как гранат, лук, грецкий орех – они дают желтый, зеленый, коричневый и розовые цвета.

На создание одного ковра уходит до 20 дней, а цена может доходить до нескольких тысяч долларов.