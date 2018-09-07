Жестокое избиение девочек-близняшек в Сокулуке. Суд прекратил дело

Сокулукский районный суд Чуйской области прекратил рассмотрение уголовного дела о жестоком избиении детей отчимом. Об этом 24.kg сообщили в районном суде.

В приговоре сказано, что законный представитель детей С.Л.Ю. обратилась к суду с ходатайством о прекращении дела в отношении ее гражданского супруга.

Она заявила, что никаких моральных и материальных претензий к отчиму детей не имеет и отказывается от поддержания частного и публичного обвинения по делу.

«Прокурор посчитал возможным прекращение уголовного дела, поскольку мать и подсудимый помирились», — сообщили в суде.

Напомним, 26 июня в Сокулукском районе отчим жестоко избил двух малолетних падчериц. Он наказывал их за погрешности, ставя коленями на горох, а в этот раз побил железной проволокой. Мужчину задержали и водворили в СИЗО. Мать отказалась писать заявление на гражданского мужа. Это пришлось сделать социальным работникам.