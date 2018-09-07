10:47
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Общество

Жестокое избиение девочек-близняшек в Сокулуке. Суд прекратил дело

Сокулукский районный суд Чуйской области прекратил рассмотрение уголовного дела о жестоком избиении детей отчимом. Об этом 24.kg сообщили в районном суде.

В приговоре сказано, что законный представитель детей С.Л.Ю. обратилась к суду с ходатайством о прекращении дела в отношении ее гражданского супруга.

Она заявила, что никаких моральных и материальных претензий к отчиму детей не имеет и отказывается от поддержания частного и публичного обвинения по делу.

«Прокурор посчитал возможным прекращение уголовного дела, поскольку мать и подсудимый помирились», — сообщили в суде.

Напомним, 26 июня в Сокулукском районе отчим жестоко избил двух малолетних падчериц. Он наказывал их за погрешности, ставя коленями на горох, а в этот раз побил железной проволокой. Мужчину задержали и водворили в СИЗО. Мать отказалась писать заявление на гражданского мужа. Это пришлось сделать социальным работникам.
Ссылка:
просмотров: 524
Версия для печати
Материалы по теме
Если скажешь, зарублю. За домогательства к дочери мужчине дали 20 лет тюрьмы
Пятый день продолжается голодовка Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова
В Нарыне мужчина избил мать, поспорив из-за машины. Он осужден на два года
Избиение ребенка водителем троллейбуса. Версия родителей
Водитель, обвиняемый в избиении подростка, временно отстранен от работы
Арестованного в Кыргызстане гражданина Армении осудили на пять лет
За незаконное пересечение границы суд оштрафовал женщину на 6 тысяч сомов
Мужчину, сбившего насмерть человека, приговорили к восьми годам колонии
В Сокулуке мужчина жестоко избил падчериц. Мать отказалась писать заявление
Избиение двухлетнего ребенка в Балыкчи. Ребенка выписали из больницы
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
Вывод активов Бакиевыми из&nbsp;Кыргызстана. Аида Салянова рассказала подробности Вывод активов Бакиевыми из Кыргызстана. Аида Салянова рассказала подробности
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
БТА Банк&nbsp;&mdash; официальный партнер III Всемирных игр кочевников БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store