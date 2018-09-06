О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова

В уголовном деле об убийстве брата экс-генпрокурора есть политический мотив. Об этом журналистам заявила Аида Салянова.
По ее словам, о политическом мотиве говорят свидетельские показания.
«Ранее в парламенте я говорила о том, что не готова назвать дело гибели моего брата политическим. Однако ознакомившись с каждым листом материалов, я могу сказать, что здесь есть политический мотив. В частности, задержанный заявил, что он не знал о том, что в доме живет Улан Салянов. Свидетели же говорят о том, что слышали, как обвиняемый сказал, что поступил заказ на то, чтобы «убрать» высокопоставленное лицо, поскольку она мешает. О ком шла речь неизвестно, следствие не стало в этом разбираться», — сказала Аида Салянова.
Экс-генпрокурор также рассказала, что за два месяца до убийства ее брата, задержанный совершил разбойное нападение в Оше. Следователи объявили его в розыск за это преступление лишь спустя некоторое время.
«30 августа пять человек совершили разбой в Оше, четверых задержали, пятый же убил Улана Салянова. Его объявили в розыск за разбой лишь в декабре. Убийство моего брата подозреваемый совершил, отбывая наказание в колонии-поселении. В протоколе допроса задержанный указывает, что ему обещали обеспечить покровительство в деле о разбое, если он пойдет на убийство. Значит, этот человек не боялся и уверено шел на преступление», — отметила Аида Салянова.
Она считает, что, возможно, хотели убить ее, но планы преступников по каким-то причинам не состоялись.
«Организатор убийства Асан Эмир Абыкулов. Он ждет экстрадиции. Он утверждает, что в 2015 году Аида Салянова преследовала его. Однако я не могла этого делать, поскольку меня саму тогда кто только не преследовал. Если его экстрадируют, выявится и заказчик преступления. Кто являлся покровителем преступников следствие должно установить», — заявила экс-генеральный прокурор КР.
По ее данным, выстрел в брата произвел задержанный Эрмек Осмонкулов. По его показаниям, он не хотел убивать Улана Саялнова.
Аида Салянова проходит по делу как потерпевшая. Судебное заседание по делу об убийстве Улана Салянова перенесли на 20 сентября.
Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.