«Безопасный город». Законно ли признали аукцион несостоявшимся

Аукцион по «Безопасному городу» признали несостоявшимся. В законе о государственных закупках указаны случаи, когда тендер признают несостоявшимся. Ни один из пунктов статьи 31 «Отмена конкурса или признание конкурса несостоявшимся» не подходит для провалившегося аукциона.

Закупающая организация может отменить процедуру государственных закупок в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении.

Закупающая организация признает конкурс несостоявшимся в случаях, когда:

отклонены все заявки; минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую закупающей организацией на проведение закупок.

В случае признания конкурса несостоявшимся, согласно части 2, закупающая организация должна пересмотреть критерии оценки, технические спецификации, квалификационные требования и провести повторный конкурс.

Как рассказал 24.kg заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, аукцион признали несостоявшимся не по закону о госзакупках. «Ссылки на эту статью не было, потому что там прописаны четкие основания. Решение принято по независящим от нас обстоятельствам, наряду с форс-мажором. Решение комиссия принимала не на основании закона, а на основании того, что аукцион не определил победителя», — пояснил он.

Напомним, аукцион по «Безопасному городу» признали несостоявшимся из-за того, что один из участников сыграл не на понижение цены, а на повышение. Новый конкурс состоится 4 сентября.