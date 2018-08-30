«Безопасный город». Один из участников аукциона ввел некорректные данные

Один из участников прошлого аукциона по «Безопасному городу» ввел некорректные данные. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.
По его словам, прошлый аукцион признали несостоявшимся из-за технической ошибки. «По предварительным заключениям технических специалистов, один из участников ввел некорректные данные, поэтому система заблокировала остальных участников. Сумма предложения в несколько раз превысила стартовую цену», — пояснил Кубаныч Шатемиров.
Напомним, ценовое предложение ОсОО «Мега-Лайн» — 50,5 миллиарда сомов. Стартовая цена аукциона на понижение — 2,5 миллиарда сомов. Предложения ОАО «Кыргызтелеком» и концерна «Вега» и вовсе не показали.
Новый аукцион состоится 4 сентября.