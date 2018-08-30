Скончался российский певец Иосиф Кобзон

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили российские СМИ.

В июле Иосиф Кобзон был госпитализирован в тяжелом состоянии, 7 августа его выписали. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2001 году. В 2004-м у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр, петь начал с раннего детства.

После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), который окончил в 1963 году. В 1964-м после исполнения песни «А у нас во дворе» приобрел широкую популярность.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека, в его репертуаре около трех тысяч песен.

В 2012 году артист заявил, что закончит концертную деятельность в день своего 75-летия сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после он выходил на сцену, гастролировал по стране и активно участвовал в общественно-политической жизни России.