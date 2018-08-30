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Общество

Сотрудники ГКНБ получили квартиры от президента

Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке принял участие в открытии нового дома для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности и вручил им ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, квартиры получила 81 семья.

Президент отметил, что к национальной службе безопасности всегда были повышенные требования. «Борьба против международного терроризма, организованной преступности, незаконной миграции, наркотрафика, религиозного экстремизма, национализма и регионализма — ваша основная задача. Необходимо усилить работу в этих направлениях и всегда быть готовым к новым вызовам и угрозам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«Деятельность Государственного комитета безопасности должна быть направлена на усиленную борьбу против коррупции в правоохранительных и судебных органах, других государственных структурах. Сегодня работа в органах безопасности требует не только отличного образования, но и терпения, волевого характера. Каждый сотрудник должен проявлять патриотизм, честность и справедливость», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что социальная поддержка военных Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов продолжится.

В этом году построили четыре дома на 216 квартир. До конца года планируется завершить возведение еще 21 дома на 1 тысячу 245 квартир.

Президент осмотрел квартиры нового дома и еще раз поздравил сотрудников ГКНБ с Днем независимости и новосельем, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе и самоотверженной службы на благо Родины, а также вручил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства детской площадки.
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