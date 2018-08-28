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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (74)

Госпитализация Текебаева. Политика перевели в Центр неврологии

Экс-депутата Омурбека Текебаева перевели из Центра кардиологии в Центр неврологии. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам,  накануне консилиум врачей постановил, что осужденный нуждается в лечении, поскольку страдает стенокардией, межреберной невралгией и гипертонией. Пока он не пройдет полный курс лечения в ИК №47, где Омурбек Текебаев отбывает наказание, его не этапируют. Юрист подчеркнула, что на операцию по удалению опухоли в области щитовидной железы, ее подзащитный пока согласия не дал. 

Отметим, лидера «Ата Мекена» госпитализировали в Национальный центр кардиологии 1 августа. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.  Он отбывает наказание в ИК № 47.
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