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Общество

«Безопасный город». Конкурс объявили в нерабочее время

Государственный комитет информационных технологий и связи объявил тендер на проект «Безопасный город» в пятницу, 24 августа, в 21.36.

Это вновь вызвало подозрения у Антикоррупционной общественной инициативы.

«Мы открыто говорим, что в конкурсе есть все признаки того, что он проводится под заранее известного победителя — российское АО «Концерн радиостроения «Вега». Кыргызтелеком и местный интернет-провайдер «Мега-Лайн» участвуют для массовки. Чтобы конкурс считался законным, нужны минимум три участника», — пояснили юристы.

Заместитель председателя Госкомсвязи Кубаныч Шатемиров рассказал 24.kg, что после признания аукциона несостоявшимся сформирована конкурсная комиссия из тех же членов.

«Они решили объявить повторный аукцион. Это было в рабочее время. Никакого умысла мы не преследовали. Чтобы загрузить документы на портал госзакупок, требуется время», — подчеркнул  он.

По закону конкурс на понижение цены должен состояться через неделю после объявления. «Мы заложили 11 дней. У бизнесменов достаточно времени, чтобы подготовить документы. Ни длительные выходные, ни проведение Игр кочевников не помешают провести аукцион», — заверил Кубаныч Шатемиров.
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