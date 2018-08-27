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Общество

Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня

Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня: 31 августа в День независимости и 1-3 сентября. В прошлый раз у кыргызстанцев были такие каникулы на Курман айт.  

На рабочий день 3 сентября был перенесен выходной день 7 мая (признается выходным, поскольку 5 мая приходится на выходной день). 

Это касается работников государственных и муниципальных организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Решение рекомендовано и частникам. Таким образом, те, у кого пятидневная рабочая неделя, отдохнут четыре дня, у кого шестидневная — три дня.

Соответствующее постановление правительства подписано еще в марте. Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году. 

А вот для школьников День знаний пройдет 1 сентября. Во всех школах республики состоятся праздничные линейки и классные часы, посвященные Году развития регионов и творчеству Чингиза Айтматова. 

 
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