Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня: 31 августа в День независимости и 1-3 сентября. В прошлый раз у кыргызстанцев были такие каникулы на Курман айт.

На рабочий день 3 сентября был перенесен выходной день 7 мая (признается выходным, поскольку 5 мая приходится на выходной день).

Это касается работников государственных и муниципальных организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Решение рекомендовано и частникам. Таким образом, те, у кого пятидневная рабочая неделя, отдохнут четыре дня, у кого шестидневная — три дня.

Соответствующее постановление правительства подписано еще в марте. Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году.

А вот для школьников День знаний пройдет 1 сентября. Во всех школах республики состоятся праздничные линейки и классные часы, посвященные Году развития регионов и творчеству Чингиза Айтматова.