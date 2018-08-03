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Общество

День знаний в школах пройдет 1 сентября

День знаний в школах пройдет 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Во всех школах республики состоятся праздничные линейки и классные часы, посвященные Году развития регионов и творчеству Чингиза Айтматова.

«В связи с тем, что в новом учебном году введена пятидневная неделя обучения, а 1 сентября выпадает на субботу, на учебу школьники выйдут 4 сентября», — отметили в ведомстве.

В МОН уточняют, что учителям 1 сентября засчитают как классный час с соответствующей оплатой.

В ведомстве отметили, что, согласно новому базисному плану, учебный 2018/19 год продлится до 25 мая.
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