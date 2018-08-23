Госадвокат Омурбека Текебаева может остаться без лицензии

Государственный адвокат экс-депутата Омурбека Текебаева Эльмира Чоноева может остаться без лицензии. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам Эльмиры Чоноевой, Совет адвокатуры накануне отменил решение специальной комиссии по этике о вынесении ей строгого выговора и рекомендовал временно приостановить действие адвокатской лицензии.

«Но это всего лишь рекомендация, не основное решение. Если комиссия последует ей, буду обжаловать через суд», — сказала юрист.

Отметим, ранее юристы Чинара Джакупбекова и Таалайгуль Токтакунова требовали от Адвокатуры Кыргызстана лишить Эльмиру Чоноеву лицензии. Адвокаты отмечали, что Эльмира Чоноева не имела права представлять в суде интересы Омурбека Текебаева без его согласия, тем более у него были адвокаты.