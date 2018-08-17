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Общество

Директора «Альянс Курулуш» Максима Альянова водворят в СИЗО-1. Подробности дела

Фото из Интернета. Максим Альянов

Задержанного в Бишкеке директора строительной компании «Альянс Курулуш» Максима Альянова водворят в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

«В УВД Октябрьского района обратились жители столицы с просьбой принять меры в отношении руководителей частной компании, которые завладели их деньгами. В заявлении один из пострадавших указал, что в 2015 году он составил с компанией договор о долевом участии в строительстве жилого дома на сумму более $34 тысяч. В марте 2018-го руководство компании продало его квартиру третьему лицу. В заявлении другого гражданина указано, что он составил такой же контракт в 2017 году на $31 тысячу. При этом компания не выполнила обязательств. В августе 2018-го возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что 36-летний Максим Альянов является гражданином Казахстана. На основе предъявленного обвинения Октябрьский районный суд Бишкека избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу с содержанием с СИЗО-1 сроком на два месяца.

«Известно, что ранее Максим Альянов привлекался к уголовной ответственности и судим по статье «Самоуправство» УК КР. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГУВД Бишкека.

Пострадавших от преступных действий Максима Альянова просят сообщить в СКМ УВД Октябрьского района по телефонам: 0551102106, 0551603030, 0553888885 или 102.

На ОсОО «Альянс Курулуш» неоднократно жаловались дольщики. Руководство фирмы обвиняли в обмане покупателей. Максим Альянов уверял, что это происки конкурентов, которые ему якобы угрожали.
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