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Общество

В Бишкеке задержан глава строительной компании «Альянс Курулуш»

Задержан глава строительной компании «Альянс Курулуш» Максим Альянов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правоохранительных органах.

Отмечается, что Максима Альянова задержали 14 августа сотрудники Октябрьского РОВД Бишкека. Он водворен в ИВС ГУВД. Сегодня будет рассматриваться мера пресечения. Следствие ходатайствует об аресте бизнесмена.

Как сообщили 24.kg читатели, они опасаются, что Максим Альянов подкупит судью и скроется, оставив дольщиков ни с чем.

Напомним, на ОсОО «Альянс Курулуш» неоднократно жаловались дольщики. Руководство фирмы обвиняли в обмане покупателей. Сам же Максим Альянов уверял, что это происки конкурентов, которые ему якобы угрожали.
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