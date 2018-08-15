В Бишкеке скончался известный эксперт Жумакадыр Акенеев

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В Бишкеке сегодня скончался известный эксперт, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев. По предварительным данным, Жумакадыр Акенеев умер от инфаркта.

Жумакадыр Акенеев родился 22 января 1954 года в поселке Улахол Иссык-Кульской области.

В разные годы возглавлял Национальный статистический комитет, Министерство сельского хозяйства, Ассоциацию нефтетрейдеров.

Заслуженный экономист Кыргызстана, доктор экономических наук, профессор.

Автор свыше 50 научных работ

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.