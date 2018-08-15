Как в Кыргызстане увеличивают лесные массивы, рассказали специалисты

Леса занимают 5,6 процента территории Кыргызстана, и из года в год площадь зеленых насаждений республики увеличивается. Об этом на пресс-конференции рассказал завотделом устойчивого управления лесными ресурсами Департамента развития лесных экосистем ГАООСиЛХ Майрамбек Алиев.

По его словам, почти половина лесов Кыргызстана — рукотворные.

«Лесное хозяйство в республике создано в 1947 году, до этого времени шла промышленная добыча леса, и его площадь сократилась практически вдвое. В 1930-х годах территория леса составляла 6 процентов, в годы войны и активной индустриализации выпилено почти 3 процента лесного массива. И с момента создания лесхоза шла планомерная работа по увеличению лесистости», — отметил он.

По словам Майрамбека Алиева, ежегодно лесные хозяйства создают более 1 тысячи 100 гектаров искусственных насаждений, 500-600 гектаров из ранее засаженных переводят в покрытые лесами площади.

Кроме того, ежегодно выделяют более 600 тысяч саженцев для озеленения населенных пунктов.