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Общество

Скончался один из авторов Государственного герба Кыргызстана

Один из авторов Государственного герба Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, художник Асейин Абдраев скончался на 71-году жизни.

Асейин Абдраев родился в 1948 году в селе Кара-Чий Нарынского района. В 1965 году после окончания средней школы № 12 во Фрунзе поступил в художественное училище. Трудовую деятельность начал художником Нарынского музыкального драматического театра.

«Символ независимости страны был создан творческим усердием и талантом Асейина Абдраева. Этот труд был выбран из 1 тысячи 636 эскизов и получил статус Государственного герба Кыргызстана и утвержден государственным символом Кыргызской Республики», — говорится в некрологе.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования семье Асейина Абдраева. Он будет похоронен в Нарыне.
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