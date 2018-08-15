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Общество

Умер знаменитый российский писатель Эдуард Успенский

Фото Павел Смертин / «Коммерсантъ». Эдуард Успенский

В Москве на 81-м году жизни скончался знаменитый российский писатель, классик детской литературы и мультипликации Эдуард Успенский. Он долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, сообщают российские СМИ.

В памяти миллионов благодарных читателей он останется как человек, который придумал удивительно добрых сказочных героев Чебурашку, крокодила Гену, дядю Федора, кота Матроскина... По его рассказам сняты замечательные мультфильмы «Простоквашино», отвязный «Рыжий, рыжий, конопатый», хулиганские «Осьминожки», «Дядюшка Ау», олимпиадная «Баба-яга против!», гениальная, умопомрачительная по своей ироничности «Пластилиновая ворона» и многие другие.

Тексты его рассказов и повестей давно разошлись на цитаты. Он был веселым и добрым спутником нашего детства.
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