Выборы мэра Бишкека. Депутаты решили не заслушивать программу кандидата

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня, 8 августа, на внеочередной XVII сессии выбирают мэра столицы Кыргызстана. На должность градоначальника претендует только один кандидат, выдвинутый коалицией большинства, — Азиз Суракматов.

Депутаты предложили сразу перейти к голосованию, хотя по регламенту кандидат должен представить свою программу или видение развития города.

Депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко отметила, что нет необходимости заслушивать Азиза Суракматова. «За агитационные дни кандидат встретился со всеми фракциями, провел две встречи с горожанами», — сказала она.

Депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Канатбек Музуралиев не согласился с коллегой. «В зале присутствует пресса, возле здания проходит митинг, было бы хорошо, если бы Азиз Суракматов все-таки выступил», — сказал он.

В итоге депутаты поддержали предложение Валентины Лисниченко.

В сессии приняли участие 44 депутата из 45.