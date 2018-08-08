Скончался народный артист Кыргызстана Турсун Уралиев

После тяжелой болезни на 85-м году жизни скончался первый радиорежиссер, актер театра и кино, народный артист Кыргызстана Турсун Уралиев.

Турсун Уралиев родился в 1933 году в селе Кара-Жал Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Оставшись сиротой в раннем детстве, пережил тяжелые испытания и трудности сложного времени.

На протяжении всего творческого пути Турсун Уралиев создал кладезь высокого духовного наследства — основы золотого фонда кыргызского радио. Он был первым режиссером, кто записал голос манасчи Саякбая Каралаева.

Ему присвоено звание народного артиста Кыргызской Республики, в 2010 году награжден медалью «Данк».

Панихида состоится 8 августа в 10.30 возле здания Общественной телерадиовещательной корпорации.