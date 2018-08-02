В Бишкеке требуют отменить выборы мэра

«Мы направили президенту, премьеру и в ЦИК обращение с просьбой отменить выборы мэра, назначенные на 8 августа», — заявила ИА «24.kg» глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, такое решение принято по итогам круглого стола «Выборы мэра и депутатов городского кенеша».

«Мы считаем, что выборы должны быть признаны несостоявшимися в связи с отсутствием альтернативных кандидатов. Это не выборы, когда есть только один претендент, а назначение», — сказала она.

Напомним, активисты также обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой инициировать поправки в выборное законодательство и прекратить выборы в городские кенеши по партийным спискам.