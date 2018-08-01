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Общество

В Кыргызстане требуют проводить выборы в горкенеш не по партийным спискам

«Мы предлагаем депутатам Жогорку Кенеша инициировать поправки в выборное законодательство и прекратить выборы в городские кенеши по партийным спискам», — заявила на круглом столе «Выборы мэров городов и депутатов городских кенешей. Проблемы и решения» глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, это позволит пройти в кенеши самовыдвиженцам и представителям гражданского общества.

«Сегодня мы лишены нашего конституционного права быть избранными. Им наделены, получается, только те, у кого есть деньги, кто близок к каким-то кланам, группам. И что мы имеем? Депутаты-застройщики из БГК выдвигают мэра-застройщика», — отметила она.

Калича Умуралиева назвала выборную систему, которая позволяет проводить выборы без выборов, нонсенсом.

«Чтобы употребить слово «выбор», должны быть хотя бы два претендента. Иначе это назначение кандидата изощренным методом проведения выборов. Можно ли проводить выборы, если есть только один кандидат? Вот в Джалал-Абаде были два кандидата, один потом отозвал свою кандидатуру. Но, по крайней мере, процесс выборности обеспечен. А у нас выдинут один кандидат», — сказала она.
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