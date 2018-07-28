Экс-премьер Данияр Усенов теперь Даниил Урицкий. Возглавил корпорацию в Беларуси

Бывший премьер-министр Данияр Усенов, разыскиваемый правоохранительными органами Кыргызстана, теперь стал Даниилом Урицким и живет в Минске. Белорусская пресса сообщает, что он теперь директор ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Корпорация создана указом президента Беларуси в 2016 году и стала инициатором и заказчиком проекта по созданию высокотехнологичного производства полного цикла. ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» рассчитывает вложить более $700 миллионов в глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот. Проект осуществляется совместно с Китаем.

В белорусских СМИ появились публикации об открытии производства с фото Даниила Урицкого (Данияра Усенова).

В декабре 2017 года в Бишкеке возле Посольства Республики Беларусь прошел митинг общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Акцию протеста собрали, когда впервые появились данные о том, что сбежавший Данияр Усенов сменил имя и фамилию и стал Даниилом Урицким.

Данияр Усенов заочно осужден по событиям 7 апреля 2010 года. Он приговорен к пожизненному заключению.