Митингующие возле Посольства Беларуси просят не пускать «козла в огород»

В Бишкеке возле Посольства Республики Беларусь проходит митинг общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Участники акции протеста просят выйти к ним представителя дипломатического ведомства.

В обращении к президенту Беларуси Александру Лукашенко митингующие просят «не пускать козла в огород, если ему дорог народ».

«Отдайте Кыргызстану Данияра Усенова — Даниила Урицкого, который должен сидеть пожизненно в тюрьме. Мы надеемся, что вы услышите наш голос. Мы надеемся на ваше благоразумие», — говорится в обращении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший глава правительства КР Данияр Усенов получил гражданство Беларуси, поменяв паспорт на имя Даниила Тимуровича Урицкого. Журналисты также проинформировали, что Данияр Усенов (Даниил Урицкий) возглавил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Они предполагают, что за ней могут стоять структуры беглого экс-президента Кыргызстана.