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Общество

Сертификат «Кыргызтеста» даст абитуриентам преимущество при поступлении в вуз

Преимущество при поступлении в вуз получат абитуриенты, имеющие сертификат «Кыргызтеста». Изменения в некоторые решения правительства в сфере высшего и среднего профессионального образования подисал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В пресс-службе правительства отметили: законодательством установлено, что прием в высшие учебные заведения осуществляется по итогам общереспубликанского тестирования.

«При этом уровень владения государственным языком выпускников школ с русским (узбекским либо таджикским) языком обучения значительно отличается от уровня знания выпускников школ с кыргызским языком обучения. Учитывая необходимость создания равных условий для всех абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения, вводятся нормы, устанавливающие преимущественное право поступления абитуриентов, имеющих сертификат системы «Кыргызстест» об уровне владения государственным языком», — отметили в пресс-службе.

Вместе с этим отменяются ограничения в рамках заочной формы обучения по специальностям «ветеринария» и «прикладная информатика». Данное решение позволит, в частности, ветеринарным фельдшерам, имеющим многолетний практический опыт работы по специальности, получить высшее образование на базе среднего профессионального образования без отрыва от производства.

Отмена ограничения по заочной форме обучения по направлению «прикладная информатика» также позволит расширить доступ к получению указанной специальности без отрыва от производства.
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