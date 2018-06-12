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Общество

Одиночный пикет. Ондуруш Токтонасыров просит не выдавать Мурата Тунгишбаева

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров провел очередной одиночный пикет, на этот раз в поддержку задержанного казахстанского блогера Муратбека Тунгишбаева с требованием не экстрадировать его в Казахстан.

Он вышел в белой майке к зданию Верховного суда.

«Белая майка символизирует, что мы, кыргызы, должны грудью защищать Мурата Тенгишбаева. Демократия и права человека — это универсальные ценности, и они относятся как к гражданам Кыргызстана, так и к иностранным. Особенно к тем, кто пришел искать защиты в нашей республике. Это очень важный прецедент. Если мы выдадим Тунгишбаева, то любой другой человек, подвергающийся преследованиям в своей стране, не будет искать защиту и надежду в Кыргызстане», — считает Ондуруш Токтонасыров.

Напомним, ранее омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой отказать в удовлетворении запроса Генпрокуратуры Казахстана о выдаче блогера.

10 мая сотрудники ГКНБ задержали Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана». Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей.
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