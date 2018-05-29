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Общество

Бишкекский горсуд оставил казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей

Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

«В ходе рассмотрения кассационной жалобы по мере пресечения Мурату Тунгишбаеву я привел все доводы. Однако коллегия Бишкекского горсуда оставила в силе решение первой инстанции. Мы будем обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Кроме того, мы обжалуем и решение Генпрокуратуры об экстрадиции Мурата Тунгишбаева», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.
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