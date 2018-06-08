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Общество

Омбудсмен просит не выдавать Казахстану блогера Мурата Тунгишбаева

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой отказать в удовлетворении запроса Генпрокуратуры Казахстана о выдаче блогера Муратбека Тунгишбаева.

Омбудсмен изложил все доказательства, почему считает незаконной и необоснованной выдачу блогера.

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В частности, он указал, что преступления, в которых обвиняют Мурата Тунгишбаева, в Кыргызстане таковыми не являются. Мурату Тунгишбаеву вменяют участие в деятельности общественного или религиозного объединения после решения суда о его запрете и критику власти. Речь о запрещенном в РК движении «Демократический выбор Казахстана».

По законам Казахстана привлечь к ответственности за совершенное за пределами страны преступление гражданина РК можно, если таковое признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого совершено.

Кубат Оторбаев отметил, что 15 мая в Государственную службу миграции подали ходатайство о признании Муратбека Тунгишбаева беженцем на территории Кыргызстана.

«Согласно законодательству страны, беженца не могут вернуть против воли в страну, которую он покинул из-за опасения стать жертвой преследований за политические убеждения. Есть серьезные основания полагать, что уголовное преследование Муратбека Тунгишбаева властями Казахстана является частью политических преследований», — отметил омбудсмен.

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Он считает, что выдача блогера противоречит международным нормам, являющимся составной частью национального законодательства Кыргызстана.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана». Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей.
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