Омбудсмен просит не выдавать Казахстану блогера Мурата Тунгишбаева

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой отказать в удовлетворении запроса Генпрокуратуры Казахстана о выдаче блогера Муратбека Тунгишбаева.
Омбудсмен изложил все доказательства, почему считает незаконной и необоснованной выдачу блогера.
По законам Казахстана привлечь к ответственности за совершенное за пределами страны преступление гражданина РК можно, если таковое признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого совершено.
Кубат Оторбаев отметил, что 15 мая в Государственную службу миграции подали ходатайство о признании Муратбека Тунгишбаева беженцем на территории Кыргызстана.
«Согласно законодательству страны, беженца не могут вернуть против воли в страну, которую он покинул из-за опасения стать жертвой преследований за политические убеждения. Есть серьезные основания полагать, что уголовное преследование Муратбека Тунгишбаева властями Казахстана является частью политических преследований», — отметил омбудсмен.
Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана». Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.
Бишкекский городской суд оставил задержанного в Бишкеке казахстанца Мурата Тунгишбаева под стражей.