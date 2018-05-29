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Общество

Санжар Исабаев назначен заведующим отделом судебной реформы аппарата президента

Санжар Исабаев назначен заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент страны.

Санжару Исабаеву 37 лет. В 2014 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «юриспруденция». Советник юстиции III класса.

С 2005-го по 2015 год работал старшим референтом, старшим консультантом, заведующим отделом в аппарате Верховного суда, помощником председателя ВС КР.

В 2015-м работал в аппарате президента, в отделе, которым теперь будет руководить.

С апреля 2016 года работал судьей Бишкекского городского суда.

Прежний глава отдела судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев освобожден от должности с формулировкой «утрата доверия политического руководства».
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