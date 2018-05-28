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Общество

Два кыргызских фильма — победители школы молодых кинематографистов СНГ

Два кыргызских фильма среди победителей Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ, прошедшей в городе Батуми 22-27 мая. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По их данным, фильм «Оймок» Касиет Кубанычбек кызы получил премию мастеров, «Киноман» Аскара Нуракуна — премию молодых кинематографистов — участников конкурса.

Участниками школы стали свыше 50 кинематографистов из 14 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Слушатели школы представили свои работы в конкурсе короткометражного кино.

Кураторами выступили известные кинорежиссеры Алексей Герман, Александр Котт и Михаил Сегал.
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