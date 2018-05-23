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Общество

Больница кыргызско-турецкой дружбы. Неужели вышли на финишную прямую?

В аппарат премьер-министра Кыргызстана в третий раз передан проект распоряжения по одобрению соглашения между правительствами КР и Турции об открытом и совместном управлении и эксплуатации Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы. Об этом со ссылкой на начальника отдела международного сотрудничества Минздрава КР Осмона Масалиева сообщила консультант пресс-центра ведомства Елена Баялинова.

«В однодневный срок аппарат правительства должен провести этот проект распоряжения и дать лист согласования. Есть незначительные вопросы, с которыми турецкая сторона не согласилась, но процесс идет. В настоящее время активную помощь нам оказывает вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекова. Каждую пятницу она проводит совещание с участием всех ответственных государственных органов, которые со своей стороны вносят правки», — отметил Осмон Масалиев.

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По его словам, все сводится к тому, что надо принимать новые законы и вносить изменения в существующие по санитарным нормам и правилам. Только после этого госорганы могут принять окончательное решение и взять новые больницы на баланс.

«А пока турецкой стороне приходится поддерживать все смонтированные системы в пустующей больнице. С ноября 2017 года ежемесячная оплата только за тепло составляла 300 тысяч сомов, а еще плюс электричество и другие услуги. По словам инженерного персонала, смонтированную в больнице компьютерную систему невозможно отключить, она должна работать бесперебойно», — добавил он.

Ранее глава ОО «Психическое здоровье и общество» Бурул Макенбаева на своей странице Facebook сообщила: чиновники требуют, чтобы турки поставили в больнице отопительные батареи, потому что «у нас так положено». Она отмечает, что в больнице установлена современная система климат-контроля.

Напомним, данная больница — подарок Турции народу Кыргызстана. Ее планировали достроить и сдать в эксплуатацию до 31 августа 2017 года.
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