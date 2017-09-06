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Общество

Больницу кыргызско-турецкой дружбы сдадут позже запланированного срока

Срок сдачи строящейся в Бишкеке больницы кыргызско-турецкой дружбы изменился. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, накануне, 5 сентября, министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев и новый программный координатор Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (ТИКА) Али Муслу ознакомились с ходом строительных работ.

«Эта больница — подарок Турции народу Кыргызстана, — подчеркнул Али Муслу. — Мы рассматриваем ее как символ дружбы между нашими народами и задались целью сделать ее центром внедрения всех достижений и технологий медицины. Задана высокая планка предоставлять медицинские услуги самым качественным образом, чтобы у кыргызстанцев отпала необходимость выезжать за рубеж для диагностики и лечения».

По словам Талантбека Батыралиева, в настоящее время строительство находится на стадии завершения, но вследствие изменения дизайна и некоторых конструкций с целью уменьшения пустующих площадей и увеличения коечного фонда несколько изменился срок его сдачи.

«В соответствии с международными стандартами внутреннему надзору потребовалось дополнительное время на разработку и внесение дополнительных изменений. Есть небольшая волокита с растаможкой прибывшего в Бишкек оборудования. Работа усилена, увеличено число рабочих. По новым планам больница будет сдана под ключ уже через два — два с половиной месяца», — отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что завершение строительства намечено на 31 августа.
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