Учительская зарплата. Хитрая формула повышения

Споры о том, насколько же на самом деле повысили зарплату школьным педагогам, тянутся с 2011 года, когда изменили саму систему начисления.

Чиновники и экс-президент Кыргызстана неоднократно заявляли о ее росте в четыре раза. Однако таких денег учителя не получают. К такому выводу пришли авторы доклада «Социальное положение и статус школьных учителей в КР», опубликованного НПО «Булан институт».

Всего в Кыргызстане функционируют 2 тысячи 236 общеобразовательных учреждений, в которых трудится почти 80 тысяч учителей.

Непростая арифметика

Зарплату учителям в Кыргызстане за последние семь лет повышали дважды — в 2011-м и 2015 годах. Какая система действует в настоящее время?

Учителям со средним профессиональным образованием за час урочной работы выплачивается 60 сомов. Тем, у кого диплом бакалавра, — 67,5 сома, педагогам с магистерским дипломом — 75 сомов, учителям начальных классов — 81 сом. То есть основная часть зарплаты формируется за счет количества урочных часов. Кроме этого, производится доплата за стаж, классное руководство, подготовку к урокам, проверку тетрадей и другой вклад.

Некоторые учителя по сей день не могут понять, каким образом производится расчет, какая доплата идет за проверку тетрадей, подготовительную и внеурочную работу. Из доклада о социальном положении школьных учителей

Большинство учителей в исследовании отметили: зарплату повысили, однако через два месяца вновь снизили, и сейчас ощутимых изменений нет. Во-первых, после того как ввели концепцию начисления зарплаты по урочным часам, учителя уже не работают, как раньше, на полную ставку, нагрузка распределена на большее число педагогов. Во-вторых, в 2011 году, после отмены квалификационных категорий, урезали доплату за высшую, первую и вторую категории. В-третьих, правительство урезает учебные часы за праздничные дни.

Зарплату подняли, но сразу же отменили категории, перестали доплачивать по ним. Получается, одной рукой дают, а другой отнимают. За уроки в праздничные дни тоже не оплачивают. Учитель Мурат Жетимишбаев

С 2017 года чиновники, кстати, обещали вернуться к аттестации учителей и ввести за это доплату. Однако этого не произошло. Упирается вопрос в том числе и в деньги. Теперь присвоение категорий откладывают на 2020 год.

Денег не хватает

Педагог Салтанат Рахманбердиева 15 лет работает в школе имени Исанова в селе Коогой Ноокатского района. С недельной нагрузкой в 27 часов и 15-летним стажем на руки она получает 13 тысяч сомов.

«Социальное положение учителей очень тяжелое. Об этом можно судить даже по их одежде. От того, как педагог выглядит, зачастую зависит и отношение учеников. Сейчас и дети, и родители ставят материальные ценности выше духовных. Бедный учитель хочет выглядеть лучше перед своими учениками, но карман не позволяет. Плачевное явление. Зарплаты еле хватает на питание и повседневные нужды. Даже если учитель захочет заняться самообразованием, купить книги, такой возможности у него просто нет», — рассказала она в ходе исследования.

Одни в минусе, другие в плюсе

По словам некоторых учителей, с 2011 года размер их заработной платы увеличен примерно на 3-4 тысячи сомов. Кто из учителей сегодня получает больше? В основном те, кто трудится в условиях высокогорья.

Например, в Джумгальском районе за работу в условиях высокогорья доплачивается 50 процентов. В некоторых других горных районах идет доплата в 20 или 45 процентов.

В Кадамджайском районе средняя зарплата учителя, если он проживает в высокогорной местности, составляет 10,2 тысячи сомов, а в районе, не входящем в такую зону, — всего около 7 тысяч.

У молодых учителей со стажем менее пяти лет, работающих в селах, не включенных в перечень высокогорных районов, зарплата составляет лишь 5-6 тысяч сомов. 20 процентов из этой суммы поступает в Соцфонд и удерживается в виде налогов, в результате чего на руки они получают всего 4-5 тысяч сомов. У кого мало часов, доход и вовсе не превышает 2-3 тысяч сомов.

«Если учитель начальных классов с 20-часовой нагрузкой пять лет тому назад получал около 10 тысяч сомов, то сегодня размер его зарплаты доходит до 13 тысяч. По области самая большая зарплата учителя — 30 тысяч сомов. Например, если у педагога трудовой стаж более 30 лет и работает с 40-часовой нагрузкой, то он получает соответствующую зарплату. А самый минимальный размер — 3 тысячи сомов у молодых педагогов», — цитируют в докладе руководителя методического центра Баткенской области Мээринису Айжигитову.

От зарплаты до зарплаты

Учитель истории средней школы № 2 села Казарман Тогуз-Тороуского района Шайлообубу Чоконбаева получает зарплату 8 тысяч сомов. По ее словам, учителя начальных классов получают больше — примерно 18 тысяч сомов.

«В Интернете со ссылкой на министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву пишут, что средний размер зарплаты учителей составляет 13 тысяч сомов. У меня стаж работы 41 год, работаю с 11-часовой нагрузкой, получаю всего 8 тысяч сомов. Было бы хорошо получать 13 тысяч сомов! Мы удивлены заявлением министра. Хвастают, говорят, что в четыре раза увеличили зарплату. Лично мне прибавили, если не ошибаюсь, около 600-700 сомов. При увеличении в четыре раза зарплата была бы больше 20 тысяч. Нам прибавляют 50-процентный коэффициент отдаленных высокогорных районов, и даже при таком раскладе мы не получаем 10 тысяч сомов. Взяв свои 8 тысяч сомов, иду рассчитываться с долгами. Так и сидим в ожидании следующего месяца», — с грустью рассказала педагог авторам доклада.

Директор школы-лицея «Жетиген» в Оше Кыялбек Акматов отметил, что самая большая зарплата у учителей лицея доходит до 12 тысяч сомов. Они преподают в начальных классах. Если сравнить с 2011 годом, зарплата, по его словам, выросла примерно на 4 тысячи сомов.

Конечно, этих денег недостаточно, чтобы протянуть до следующего месяца. Получив зарплату, они сразу же бегут раздавать долги. Почти все деньги уходят на повседневные нужды. Кыялбек Акматов

Кто останется в школе?

Директор бишкекской школы-гимназии № 61 Юрий Низовский считает, что новый способ начисления зарплаты не дал положительных результатов. «До 2011 года были хорошие доплаты за статус школы, категорию, классное руководство. После того как правительство отменило их и перешло к начислению по часам преподавательской работы, некоторые учителя, наоборот, стали получать меньше. В целом на одного учителя сумма зарплаты сократилась на 3 тысячи сомов. Из-за этого из нашей школы ушли многие сильные педагоги, некоторые перевелись в другие школы, ближе к дому. Нас спасают родители, ведь если бы ни доплата из попечительского фонда, было бы совсем трудно», — отметил он.

«Порядок начисления зарплаты по урочным часам дал возможность устроиться на работу в школу на 6-8 часов тем, кто сидит с детьми дома, а также тем, кто получил заочное образование и не имеет качественного педагогического образования и стажа. Так, фонд зарплаты раздробили на большее число учителей. Иначе говоря, булку хлеба для одного человека разделили на нескольких», — говорится в докладе.

При этом низкая нагрузка, хоть и при меньшей зарплате, помогла решить вопрос нехватки педагогических кадров. В некоторых селах даже наоборот, растет очередь среди желающих работать в школе.

Но осенью 2018-го ситуация изменится из-за нового приказа Минобразования. Часть учителей уволится, и кадровый вопрос вновь станет актуален. Ведь каждый седьмой учитель — пенсионер.