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Общество

Аттестацию учителей в Кыргызстане планируют проводить в 2019-2020 годах

Аттестация на присвоение квалификационной категории учителям школ будет проводиться в 2019-2020 годы, сообщило Министерство образования и науки.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства КР «О надбавках за квалификационную категорию педагогическим работникам общеобразовательных организаций».

Напомним, после внедрения новой системы оплаты труда учителей в 2011 году ликвидировали категории, что у педагогов вызвало недовольство.

До отмены надбавок из 71,1 тысячи учителей 55,6 тысячи имели категорию, в том числе 30,3 — высшую.

В настоящее время планируется, что при наличии высшей категории учитель будет получать надбавку в 2 тысячи сомов, первой категории — 1,5 тысячи и второй категории — 1 тысячу сомов.

На эти цели из республиканского бюджета потребуется около 1,1 миллиарда сомов.
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