Осенью 2018 года часть учителей в Кыргызстане может остаться без работы. Об этом говорится в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей в КР», опубликованном Булан институтом.

Согласно документу, Министерство образования и науки в начале года издало приказ «О порядке распределения недельной учебной нагрузки, представляемой педагогическому работнику (учителю) общеобразовательной организации».

«Он вступит в силу в сентябре 2018-го и приведет к увольнению педагогов с меньшей нагрузкой. Данный приказ может привести в начале нового учебного года к волне недовольства среди учителей», — говорится в докладе.

Ранее в Минобразования поясняли смысл приказа, устанавливающего минимальную нагрузку: «В селах были случаи, когда между учителями делили по 3-5 часов. Пробегал мимо — забежал, урок отвел. Это не работа! Поэтому мы ставим минимально 10 часов в зависимости от предмета. Учитель должен полноценно работать в школе, готовиться, обеспечивать качество образования», — отмечали в ведомстве.