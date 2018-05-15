15:28
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Общество

Осенью 2018 года часть учителей в Кыргызстане может остаться без работы

Осенью 2018 года часть учителей в Кыргызстане может остаться без работы. Об этом говорится в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей в КР», опубликованном Булан институтом.

Согласно документу, Министерство образования и науки в начале года издало приказ «О порядке распределения недельной учебной нагрузки, представляемой педагогическому работнику (учителю) общеобразовательной организации».

«Он вступит в силу в сентябре 2018-го и приведет к увольнению педагогов с меньшей нагрузкой. Данный приказ может привести в начале нового учебного года к волне недовольства среди учителей», — говорится в докладе.

Ранее в Минобразования поясняли смысл приказа, устанавливающего минимальную нагрузку: «В селах были случаи, когда между учителями делили по 3-5 часов. Пробегал мимо — забежал, урок отвел. Это не работа! Поэтому мы ставим минимально 10 часов в зависимости от предмета. Учитель должен полноценно работать в школе, готовиться, обеспечивать качество образования», — отмечали в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 1741
Версия для печати
Материалы по теме
Кто будет учить наших детей? Каждый седьмой учитель в школах — пенсионер
Популярные новости
Самаков: Меня хоть зарежьте и&nbsp;съешьте, а&nbsp;молодых осужденных отпустите Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Президент Кыргызстана возглавил &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Президент Кыргызстана возглавил «Бессмертный полк» в Бишкеке
Бизнес
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»