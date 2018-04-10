Два пожара на Ошском рынке. Установлены предварительные причины

ИА «24.kg» стали известны предварительные причины двух пожаров на Ошском рынке Бишкека. Возгорание на самом крупном базаре столицы произошло дважды — 30 января и 5 марта.

Расследованием занимается Государственная служба судебной эспертизы. Она же должна озвучить и официальную версию, но ИА «24.kg» в МЧС собщили предварительные данные.

Как отметили в ведомстве, в первом случае причиной явилась неисправная проводка, а во втором — поджог.

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Комиссия по оценке ущерба пострадавших в результате первого пожара на территории ТРК «Ош базары» определила список пострадавших. В него включили 74 субъекта предпринимательства. Все они получили компенсацию в виде отсрочки выплаты по погашению кредитов. По второму возгоранию комиссия продолжает работу.