Законопроекту об ограничении тоев препятствуют депутаты-рестораторы

Принятию закона об ограничении тоев препятствуют депутаты-рестораторы. Об этом на круглом столе о необходимости внести ограничения на проведение пышных тоев заявил депутат Жогорку Кенеша Эмил Токтошев.
По его словам, в 2016 году против проекта было организовано серьезное лобби рестораторов.
«В Жогорку Кенеше есть депутаты, которые имеют несколько своих ресторанов, поэтому они, а также те, у кого в друзьях рестораторы, оказали сопротивление и наш законопроект не прошел», — сообщил нардеп.
Напомним, в Министерстве культуры решили объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев. По их мнению, необходимо внести ограничение на проведение пышных застолий.