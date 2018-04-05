Законопроекту об ограничении тоев препятствуют депутаты-рестораторы

Принятию закона об ограничении тоев препятствуют депутаты-рестораторы. Об этом на круглом столе о необходимости внести ограничения на проведение пышных тоев заявил депутат Жогорку Кенеша Эмил Токтошев.

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Он является одним из инициаторов законопроекта, который бы упорядочил проведение торжеств.

По его словам, в 2016 году против проекта было организовано серьезное лобби рестораторов.

«В Жогорку Кенеше есть депутаты, которые имеют несколько своих ресторанов, поэтому они, а также те, у кого в друзьях рестораторы, оказали сопротивление и наш законопроект не прошел», — сообщил нардеп.

Напомним, в Министерстве культуры решили объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев. По их мнению, необходимо внести ограничение на проведение пышных застолий.