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Общество

ФУГИ определил, сколько заплатят оценщику MegaCom

Фонд по управлению государственным имуществом определил, сколько заплатят оценщику MegaCom. Об этом сообщил портал госзакупок.

ФУГИ объявил тендер на приобретение услуг по оценке 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Оценщику, который определит нынешнюю стоимость MegaCom, заплатят 3,8 миллиона сомов. Заявки принимаются до 26 апреля. Оценку должны произвести в течение 60 дней после подписания договора.

Отметим, что срок прошлогодней оценки сотового оператора истек 2 марта. Однако заявки продолжают поступать. Четыре компании изъявили желание купить MegaCom.

Год назад 100 процентов акций сотового оператора MegaCom оценили в 13,5 миллиарда сомов.
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