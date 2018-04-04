Отравление на свадьбе. Первые пациенты выписаны из больницы

Из Республиканской инфекционной клинической больницы выписали десять пациентов, отравившихся на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре Госсанэпиднадзора Бишкека.

По данным на 8 часов утра 4 апреля в РКИБ обратилось всего 204 пострадавших, из них госпитализировано 138 человек. На сегодня на лечении остается 128 больных.

Накануне в Минздраве сообщали, что в регионах госпитализировано еще 34 человека, которые отведали блюда со свадебного стола. Обновленную информацию по региональным больницам на 4 апреля еще уточняют.

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По предварительным данным, гости на свадьбе могли отравиться курицей или рыбой. Результаты исследований ожидают получить сегодня.

По факту массового отравления посетителей столичного ресторана «Ала-Тоо», произошедшего 30 марта, возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок.