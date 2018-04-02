В мэрии Бишкека рассказали, повысят ли стоимость проезда в маршрутках

Вице-мэр столицы Геннадий Милицкий рассказал сегодня журналистам, повысят ли цену за проезд в маршрутках Бишкека.

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По его словам, премьер-министр сегодня в срочном порядке провел совещание с участием представителей Министерства транспорта и силовых структур. «Этот вопрос тоже обсуждался. Премьер дал задание подсчитать себестоимость проезда и все затраты, которые ложатся в тариф. Я бы не торопился называть суммы», - сказал вице-мэр.

На вопрос, готова ли мэрия повысить цену, Геннадий Милицкий ответил: «Это вопрос не к мэрии. Хотя мы говорим - и давно говорим: существующая цена ниже себестоимости. Но здесь есть и другие моменты, в том числе незащищенные слои населения, которые будут не в состоянии оплачивать проезд».