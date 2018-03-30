Международная премьера фильма «Песнь древа» состоится на Московском фестивале

Картина «Песнь древа» режиссера Айбека Дайырбекова включена во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля, который пройдет в Москве 19-26 апреля.

«Дарак ыры» — совместный продукт Кыргызстана, Казахстана и России. В основу сценария легли кыргызские предания. 1 марта в Бишкеке состоялась национальная премьера историко-драматического мюзикла.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Президентом ММКФ уже на протяжении многих лет является российский режиссер и актер Никита Михалков.