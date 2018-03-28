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Общество

Умер народный артист России Олег Анофриев

Скончался народный артист России Олег Анофриев. Об этом 28 марта в Instagram сообщил актер Александр Олешко.

РИА Новости
Фото РИА Новости. Олег Анофриев

«Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...» — написал Олешко.

Анофриеву было 87 лет.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно». Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».
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