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Общество

Бишкекчан призывают на один день отказаться от посещения торговых центров

В социальных сетях и группах WhatsApp распространяют обращения к жителям и гостям Бишкека с просьбой на один день отказаться от посещения торговых центров.

«Призываем объявить 31 марта бойкот всем торговым центрам! Откажитесь в субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы требуем, чтобы владельцы центров отчитались о безопасности не на бумажке перед коррумпированным чиновниками, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП. Вызов брошен! Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в центре «Зимняя вишня» в Кемерово», — говорится в сообщении.

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Напомним, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово погибли 64 человека, из них — 41 ребенок. Возгорание в центре произошло 25 марта на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Депутаты Жогорку Кенеша уже потребовали от правительства проверить все торговые центры столицы на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности.
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